الهام الفضالة وشهاب جوهر يلجآن للقضاء ضد المسيئين.. فهل تكون هيا الشعيبي بينهم؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة الكويتية ​إلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر ، عبر حسابهما على مواقع التواصل الاجتماعي، عن لجوئهما للقضاء ضد المسيئين لهما من دون أن يوضحا تفاصيل بشأن الأشخاص المستهدفين.

ونشر الثنائي صورة تجمعهما مع المحامية مريم البحر في إشارة واضحة إلى أنه تم اللجوء إليها لبدء ما هو مناسب بشكل قانوني، حيث كتب شهاب جوهر في تعليقه على الفيجيو: ” مع أمبراطورة المحاماة، مريم البحر جذي حلوين اكيد حلوين واضحين أكيد واضحين جاهزين اكيد جاهزين”.

أما الهام الفضالة فقد اكتفت بالتعليق: “مع المحامية الجميلة مريم البحر” دون ذكر اي تفاصيل اضافية.

يأتي هذا بعد أن تعرض شهاب جوهر وإلهام الفضالة، لبعض الإساءات منذ الكشف عن زواجهما.

ورغم عدم تحديد الهام الفضالة وشهاب جوهر للجهات التي سيتم مقاضاتها غير ان الكثيرين توقعوا ان تكون الفنانة هيا الشعيبي من بين الشخصيات المستهدفة خاصة بعد الخلاف الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي بين الاخيرة والهام الفضالة.