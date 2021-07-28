فيلم Jungle Cruise.. أول عرض أجنبي في مصر بعد عيد الأضحى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادت السينما المصرية لاستقبال الأعمال الأجنبية بعد زخم الأفلام المصرية خلال موسم عيد الأضحى المبارك، من خلال عرض فيلم Jungle Cruise.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Jungle Cruise، الذي يبدأ عرضه، الأربعاء، في مصر، بحديقة الملاهي، حيث قارب نهري صغير يقل مجموعة من المسافرين عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطيرة.



ويأتي Jungle Cruise من بطولة عدد من النجوم العالميين مثل إيميلي بلانت ودواين جونسون وجيسي بليمونس وبول جياماتي وإدجار راميريز وفيرونيكا فالكون والفيلم من إخراج جومي كوليت.

وكان مقررا أن يتم طرح الفيلم خلال الفترة الماضية ولكن تم التأجيل إلى تاريخ العرض الجديد في 28 يوليو/تموز 2021 الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.