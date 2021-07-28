سقط في موقع التصوير.. نقل بطل مسلسل "بيتر كول سول" للمستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر مقربة من الممثل التلفزيوني والسينمائي الأمريكي بوب أودينكيرك إنه نُقل إلى مستشفى في منطقة لوس أنجلوس.

جاء ذلك بعدما سقط في موقع تصوير مسلسله الشهير (بيتر كول سول).

وكان موقع (تي.إم.زي) المعني بأخبار المشاهير أول من أورد النبأ وقال إن أودينكيرك أُصيب أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل في ولاية نيو مكسيكو حيث تدور الأحداث وإن أفراد الطاقم أحاطوا به على الفور وطلبوا سيارة إسعاف.

وأكد مصدران لوكالة رويترز صحة خبر (تي.إم.زي) عبر البريد الإلكتروني مشترطين عدم ذكر اسميهما.

ونقل الموقع عن مصادر في مجال إنفاذ القانون قولها إنه لم يتضح ما إذا كان أودينكيرك (51 عاما) غائبا عن الوعي عند نقله للمستشفى.

وفي الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي قال الموقع إن الممثل لا يزال في المستشفى.

ويجري حاليا تصوير الجزء السادس من مسلسل (بيتر كول سول) الذي تدور أحداثه في الفترة السابقة لأحداث المسلسل الشهير (بريكينج باد) الذي قدم فيه أودينكيرك دور المحامي الداهية سول جودمان الذي يتولى الدفاع عن المجرمين.

وترشح أودينكيرك لنيل جوائز إيمي التليفزيونية 4 مرات بفضل أدائه للدور. كما ترشح للفوز بجوائز عن أدواره في أفلام مثل (نبراسكا) و(ذا بوست) و(ليتل وومن).