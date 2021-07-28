بعد أزمة حفل "الهوت شورت". تعرف على شرط ثاني حفلات روبي بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة روبي لتقديم ثاني حفلاتها في الساحل الشمالي، وذلك بمشاركة المطرب محمود العسيلي ، ويقام الحفل مساء الجمعه 6 أغسطس في العلمين الجديدة.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للحجز عبر إحدى المنصات الإليكترونية، وقسمت إلى 3 فئات، وهي 500، و1000، و2000، مع التأكيد على شرط منع الحضور لمن هم أقل من 15 سنة.

روبي كانت قد أثارت جدلا واسعا بسبب شروط حفلها الأول بالساحل الشمالي الذي أقيم يوم 16 يوليو الماضي، وذلك عقب نشرها عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لشروط حضوره، وكانت كالتالي: "الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية".

كما جاء في شروط حضور الحفل: "يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".