"الوضع شديد الصعوبة".. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الإعلامي رامي رضوان عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وقال رامي رضوان، في برنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي ام سي:" احنا مش عارفين الساعة الجاية جاي فيها ايه والكل بيحاول يطمئن على الحالة الصحية للأستاذة دلال عبد العزيز، لكن الوضع الصحي صعب ومش سهل، وكل شوية يطلع مفاجاة، للأسف الشديد والموضوع شديد الصعوبة وفي مجهود كبير جدًا مبذول من الأطباء".

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنها مازالت تتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات.

وقال نقيب المهن التمثيلية، "إن الخبر الذي تم تداوله بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز شائعة سخيفة"، مناشدًا وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تتعلق بالحالة الصحية للفنانين.