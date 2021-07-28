"صابرين أم باروكة".. كيف واجهت صابرين انتقادات خلع الحجاب ؟ فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة صابرين عن فترة ارتدائها الحجاب ثم خلعه واستبدالها بالباروكة، ثم خلعها مرة أخرى بشكل نهائي، وعن الانتقادات التي تعرضت لها.

وقالت صابرين خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة"On":"لما لبست الحجاب لبسته عن إيمان شديد وكنت في لحظات لخبطة وانفصال في البيت، وخاصة بعد مسلسل أم كلثوم حصل نجاح كبير واستقبالات في العالم وأوسمة متعددة، جتلي حالة عزوف وقتها وكان عندي انفصال فلخبطة خلتني أقعد في البيت، لكن عن إيمان وإن الواحد بيحب يعمل اللي عايزه بصدق".

وتابعت :" لما قررت خلع الحجاب مجددًا حسيت إن ده مش صح أوي ولا اللي قبله كان صح برضه أوي، وسألت نفسي ليه أكون بثلاث وشوش أو بوشين؟.. ليه أخلي الباب متوارب للانتقادات دي، وتقلبت الدنيا، ونزلي مانشيت هعمل كوميدي بالباروكة يعني إيه طيب أعمل كوميدي وأنا قرعة وحسيت إن اللقب بتاعي هيبقى صابرين أم باروكة".

وأكملت :" سألت نفسي ليه هكسب العالم وأخسر نفسي؟ مش صح لازم أكسب نفسي، ولقيت نفسي حابة نفسي دلوقتي أكتر، وفيه تصالح ورضا، العلاقة بيني وبين ربنا حاجة خاصة جدًا دي علاقة في السر وهي أسمى العلاقات".

وردت صابرين على منتقديها :" ودايما بقول اللي هينزل معايا القبر ويتحاسب يحاسبني، فيه ناس بتدخل على السوشيال ميديا يوجهولي رسائل من نوعية.. بحبك في الله وأنا بتقبل ده، لكن فيه شريحة تانية شغالة بهدلة وتهزيق ودول لجان".

وفي نوفمبر 2019 فاجأت الفنانة صابرين جمهورها بخلعها للحجاب.

ونشرت الفنانة صابرين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة ظهرت فيها بشعرها، متخلية عن حجابها.

وظهرت صابرين في الصورة بشعر أصفر، وجاءت التعليقات بين مؤيد لقرار صابرين بخلع الحجاب، وبين معارض لها.