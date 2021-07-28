بعد تعافيه من الأزمة الصحية.. هانى شاكر يشدو بأجمل أغانية بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحيى الفنان هانى شاكر حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي ومشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغني، في الثامنة مساء الأحد الأول من أغسطس على مسرح النافورة بالأوبرا.

يأتي هذا بعد تعافيه من الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها مؤخرا وأدت إلى تأجيل إقامة هذا الحفل.

يتضمن البرنامج فاصلين يشدو خلال الثاني هاني شاكر بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد إلى جانب مجموعة من أغانى الطرب العربي منها بلدي، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، أحلف بسماها.. إلى جانب أحدث أعماله لو سمحتوا.

أما الفاصل الأول يتغنى خلاله ياسر سليمان بالأغاني التالية، قدك المياس ويا ليلة ماجاني الغالي، وتؤدي إيمان عبد الغني: قلبي دليلي، بيت العز، نسم علينا الهوا وأنا بعشقك.