هاجر أحمد ترقص على أغاني رضا البحراوي- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، أمس.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لهاجر أحمد وهي ترقص على أغنية للفنان الشعبي رضا البحراوي.

وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الجاري، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد".

يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" بطولة علي ربيع، وعرض في دراما رمضان 2021.