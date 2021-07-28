بعد "كوكو شانيل" مدحت العدل يكشف لمصراوي مصير مسرحيات شريهان المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ماذا بعد "كوكو شانيل"وعرضها عبر منصة "شاهد VIP" ؟ هل تقدم شريهان مسرحية "بديعة مصابني" وتكمل مشروع 13 مسرحية استعراضية ؟ إلى أين وصل المشروع؟ 3 أسئلة تبحث عن الإجابة ، بعد النجاح الذي قوبلت به "كوكو شانيل"..

د.مدحت العدل في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال :"الحلم بالمشروع لم يتوقف، وأن كانت الرؤية مازالت غير واضحة حتى الأن".

وعن ما تردد عن توقف العمل على "كوكو شانيل" خلال مراحل إعدادها ، قال :"لم يحدث، كل مافي الموضوع أن الحرص على تقديم المسرحية كما حلمنا بها، وكما أحببنا أن تعود شريهان بالشكل الذي تتمناه وننتظره جميعا، كان لابد أن تأخذ المسرحية بعض الوقت للمزيد من التركيز في كل وأدق تفصيلة، والحمد لله النتيجة مبهرة بشهادة الجميع".

مدحت العدل أضاف:"فخورككاتب أن يكون في ملف تجاربي وأعمالي، مسرحية قدمتها الرائعة شريهان، وهو الحلم الذي تحقق تحت قيادة المايسترو والقائد الحقيقي الذي بذل كل جهده لتقديم هذا العمل الناجح، وهو المنتج جمال العدل".

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها آسر ياسين، وهاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.