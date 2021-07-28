صابرين توجه رسالة قاسية لحلا شيحة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة صابرين على أزمة الفنانة حلا شيحة، التي أعلنت فيها تبرؤها من مشاهدها التي اعتبرتها غير لائقة مع الفنان تامر حسني خلال كليب "بحبك" ضمن فيلهما الجديد "مش أنا".

وقالت صابرين، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، "بالنسبة لي كان موقف مريب وأنا أعرفها وهي خالعة الحجاب، وهي محجبة ومنقبة في مناسبات مختلفة جمعتنا، لكن الموقف الأخير كان مريب حسيت وقتها إن فيه حاجه غلط".

وأضافت: "لما قرات البوست كان غريب برضه، ما دام خلاص عملتي حاجة أو خدتي خطوة تمام بس مش كده يعني، هي ممكن تكون اتخبّطت شوية مثلا، نسيت التمثيل شوية، كل واحد فينا في فترة من الوقت بيتخبط".

وتابعت :" ما فعلته حلا كان أوفر شوية وأكثر ما أزعجني في أزمتها علاقتها بوالدها الفنان أحمد شيحة، أي حاجة عادي لكن علاقتك بوالدك ماينفعش تبقى كده أبوكي راجل محترم جدًا".

وأكملت :" براحتك أتجوزي وأعملي إلى إنتي عايزاه هي بني أدمة وحرة ولا اجرأ أتكلم في ده، لكن معلش إيه إلى ماعجبكيش في أبوكي وأمك، الأب والأم مش خط أحمر بس ده خط ملتهب".

وهاجمت الفنانة حلا شيحة الفنان تامر حسني بعد طرحه فيديو كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا" والذي يتضمن مشاهد رومانسية تجمعه بها، رغم أنها أعلنت براءتها من العمل.

ومما قالته هلا شيحة في تصريح عبر "إنستجرام": بالنسبة لفيلم "مش أنا" الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى "مش أنا" وبتمنى التوفيق لكل زملائي".