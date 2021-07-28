جريمة مروعة في مصر.. أم تقتل أطفالها الثلاثة في خطة مع عشيقها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

ذكرت صحيفة “الوطن” ان تحريات المباحث المصرية كشفت تفاصيل واقعة تسمم أسرة مكونة من 4 أفراد في قنا، وهم الأب وأطفاله الثلاثة، إثر شربهم عصير المانجو.

وأوضحت التحريات أن “الأم قدمت جرعة سم مركزة لزوجها وأطفالها، فمات الأطفال في الحال، بينما نجا الزوج بأعجوبة بعد إصابته بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى قنا المركزي، وأجريت له الإسعافات الأولية داخل مركز السموم، حتى استقرت حالته الصحية”، لافتة إلى أن “الأم والعشيق أعدا خطة الجريمة قبل تنفيذها بـ3 أيام”، في قرية البيجا بفرشوط.

وفي التفاصيل، قالت تحريات المباحث إن “السيدة قاتلة أطفالها، كانت تربطها علاقة غير شرعية بعشيقها منذ عدة أشهر، وكانت تقابله مرة أسبوعيا، وعندما توطدت علاقتهما وتكررت على مدار 6 أشهر متصلة، وضعت الزوجة وعشيقها خطة للتخلص من جميع أفراد أسرتها وهي القتل بالسم، وبالتالي تخرج الزوجة والعشيق من القضية، بزعم أن العصير كان منتهي الصلاحية”، مشيرة إلى أن “تلك الخطة لم تمر وفق رؤية العشيقين، بسبب تعدد روايات الزوجة، التي ذكرت أن الأطفال تناولوا عصير منتهي الصلاحية من محل بقالة لا تعرفه، لأن الأطفال هم من قاموا بشرائه، ولكن التحريات كشفت كذب تلك الرواية بعد مراجعة جميع محال البقالة القريبة من المنزل”.

وأفادت التحريات بأن “الأم تسلمت 4 علب عصير مانجو، أحضرها عشيقها إليها بعد أن وضع جرعة سم مركزة فيها، وأخذتها ولم تتردد في قتل أطفالها”، موضحة أنها “قدمت لهم العصير وتركتهم يصرخون أمامها حتى مات الأطفال، وحضر جيرانها على استغاثة الأب ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه”.