شكرا لقرائتكم خبر عن 30ثانية كوميدية لـ هروب أيميلى بلانت من فيلم Jungle Cruiseوضحك دواين جونسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة والت ديزنى تريلر جديد لـ فيلمها المنتظر Jungle Cruise، والذى ظهرت فيله بطلة العمل الممثلة العالمية إيميلى بلانت، في أحد مشاهد الهروب، الذى استخدم فيه الكوميديا بشكل كبير منها، بالإضافة إلى ظهور بطل العمل الممثل العالمى دواين جونسون، ضاحكا.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruiseلـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.