نادين نجيم تطلّ من “صالون زهرة”.. “اخت رجال وشخصية كلها مفاجآت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفرجت منصة “شاهد VIP” عن الإعلان الترويجي الأوّل لمسلسل “صالون زهرة” الذي تؤدّي بطولته النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب الممثل معتصم النهار.

وعلّقت شركة “الصباح إخوان” المنتجة للعمل على الإعلان كاتبة: “زهرة غير شكل، صاحبة صالون وأخت رجال، شخصية كلها مفاجآت والله يعين يللي بيعلق معها”.

من جانبها أعادت نادين نجيم نشر الإعلان عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، فأشعلت حماس الجمهور للعمل المنتظر عرضه قريبًا.

وكانت انتهت نجيم منذ أيام من تصوير المشهد الأخير من المسلسل الرابعة صباحاً مخرج العمل جو بو عيد فيديوات عدّة من كواليس آخر يوم تصوير. وبعد انتهاء التصوير، ذهبت نجيم لقضاء عطلة برفقة ولديها هيفن وجيوفاني في الشوف وقالت انها المنطقة الأحب إلى قلبها.