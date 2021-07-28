آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية.. الموضوع شديد الصعوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الإعلامي المصري رامي رضوان أن شائعة وفاة والدة زوجته، الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز أصابت الأسرة بصدمة كبيرة.

وأوضح أن كل المحيطين به شعروا بقلق شديد جدا.

وقال رامي، خلال برنامجه "مساء dmc"، إن الفريق المعالج يبذل مجهودا كبيرا للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أن الوضع الصحي للأسف صعب وليس سهلا على الإطلاق.

وصرح بأن هناك حالة من عدم الاستقرار، وقال: "كل ساعة مفاجأة، للأسف الشديد، الموضوع شديد الصعوبة، أرجوا من كل السادة الصحفيين والإعلاميين متتكلمش علينا"، مطالبا الجميع بالدعاء إلى الفنانة القديرة.

وعن رد فعل الأسرة من شائعة وفاة دلال عبد العزيز، أوضح أن زوجته الفنانة المصرية دنيا سمير غانم كانت نائمة وقت الشائعة وفوجئت بكم من رسائل ومكالمات عزاء وعاشت أوقات صعبة جدا.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.



