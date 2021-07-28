شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينضم إلى مسلسل "رمضان كريم 2" بدلا من الراحل محمود الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان الكبير صلاح عبد الله إلى فريق عمل مسلسل "رمضان كريم 2"، بدلا من الفنان الراحل محمود الجندى الذى كان من أبطال الجزء الأول فى المسلسل، ويستعد المخرج سامح عبد العزيز حاليا لتصوير أحداث الجزء الثانى من المسلسل خلال شهر أكتوبرالمقبل.

وعرض الجزء الأول من المسلسل فى رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم روبى وسيد رجب وريهام عبد الغفور والراحل محمود الجندى وغيرهم.

ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، فى سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.

وانتهى السيناريست أحمد عبد الله من كتابة الحلقات الخمس الأولى من العمل، وحسب مصادر من الشركة المنتجة تم الاتفاق على اضافة شخصيات جديدة للجزء الثاني، وجارى ترشيح نجوم ونجمات جدد للانضمام لبطولة المسلسل.

الجدير بالذكر ان الفنان محمود الجندى رحل عن عالمنا في الـ 11 من أبريل عام 2019، حيث يعتبر واحدا من أهم الفنانين الذين حفروا أسماءهم فى ذاكرة الفن المصرى، بفضل الأعمال الذى شارك فيها طيلة مسيرته الفنية، إلا أنه وبعيداً عن الفن ربما لا يعلم كثيرون بخصوص فترة تجنيده في الجيش حينما التحق به كضابط احتياطي منذ تخرجه من معهد السينما بعام النكسة في 67 وحتى عام النصر 1973.