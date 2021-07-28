فن ومشاهير

أحمد جمال يهنئ هاجر أحمد بحفل زفافها (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المطرب أحمد جمال، صديقته الفنانة هاجر أحمد التي احتفلت أمس بزفافها، على رجل الأعمال أحمد الحداد.

ونشر "جمال" صورة تجمعه بالعروس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مليون مبروك أحمد الحداد وهاجر أحمد، ربنا يسعدكم".

وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد".

يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" بطولة علي ربيع، وعرض العمل في دراما رمضان الماضي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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