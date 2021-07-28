بعد اعتزاله الفن.. فيديو لنجم The Voice داخل المسجد يحدث ضجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب يؤذن داخل الجامع، وقيل بأنه نجم برنامج The Voice المغني الكويتي يوسف السلطان، الذي أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي أخيراً.

ويظهر في المقطع المنتشر بكثافة الشاب بالجلباب الأبيض وهو يقف ويؤذن بصوته العذب الآذان، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين الذين أشادوا بصوته الجميل.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وتم تداوله بكثافة بين الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي واستغرب البعض منهم قرار يوسف، واصفين إياه بالمتسرع، بينما أشاد القسم الأكبر منهم بخطوته وتمنوا له الطمأنينة والسكينة بعد قراره الجريء.

وكان الشاب الكويتي قد أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي بعد تفكير عميق، وقال: “أعلن اعتزالي هذا المجال بغنائه ومعازفه، مجال دمار للعقول والأنفس، الغناء والمعازف في زمننا اليوم إثم وحرام، والكلام المنتقى للغناء أشد حراماً بسبب الكفر في القول من الكلمات والهدف منه واضح، ربما يكون طريقاً لمن لا يمتلك شخصية في حياته، كالعارضات والشواذ وغيرهم ممن يحبون الظهور عن طريق وسائل الإعلام بالعار والخزي والترهات ولفت النظر والتفرقة والجهالة، سأهجر هذا المجال هجراً جميلاً وبكل قناعة لوجه القهّار”.