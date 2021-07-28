أول تعليق من أحمد سعد بعد انفصاله عن خطيبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن النجم أحمد سعد لم يتحدث عن أسباب انفصاله عن خطيبته علياء بسيوني الذي حدث قبل أيام، لكنه نشر مؤخراً عبر حسابه على إنستغرام، صوراً أحدث جلسة تصوير له، وعلق عليها قائلا: “كل يوم بداية جديدة”.

وهو أول تعليق يكتبه سعد عبر السوشيال ميديا منذ انفصاله عن خطيبته، حيث التزم الثنائي الصمت وتم الانفصال بهدوء، ولهذا فسر البعض تعليقه بإنه المقصود منه كلامه عن بداية جديدة بعد الانفصال.

وكان سعد قد انفصل عن خطيبته علياء بسيوني، بعد ارتباط دام 10 أشهر، وحذف جميع الصور التي تجمعهما من حساباته عبر السوشيال ميديا، تاركا صوره وصور أبنائه فقط.