فيديو – منى زكي تهدد أحمد حلمي بسكين وهو يُعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: مازح الفنان أحمد حلمي جمهوره بمقطع فيديو كوميدي يجمعه بزوجته الفنانة منى زكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وظهر حلمي في الفيديو وهو يقول لمنى زكي “صباح الخير” لتنظر إليه دون أن ترد عليه وتحمل السكين وعلق قائلا: “محدش يقول صباح الخير الأيام دي”.

ونال الفيديو إعجاب العديد من الفنانين والجمهور الذين تفاعلوا معهبإيموشن الضحك ومنهم أحمد رزق وزينة وكذلك عدد كبير من متابعيه.

ويواصل حلمي حالياً التحضير لفيلمه الجديد “إكس”، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويتكتم صناعه على تفاصيل قصته، ويعقد خضير جلسات عمل مع أبطال الفيلم استعداداً لانطلاق تصويره، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدى، وهو ليس له علاقة بفيلم “إكس لارج” الذي قدمه حلمي منذ سنوات، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية جداً وقت عرضه.

وكان آخر أفلام حلمي “خيال مآتة” الذي تم عرضه في 2019، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، والراحل حسن حسني.