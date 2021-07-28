ماجد المهندس يطلق “كيف أخليك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم العراقي ماجد المهندس أحدث أعماله الغنائية بعنوان “كيف أخليك” من كلمات الشاعر سلطان بن سهيل، ومن ألحان أدهم، وتوزيع موسيقي سيروس، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وشارك المهندس متابعيه عبر مختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو لا يتعدى 30 ثانية، تظهر فيه صورته وفي الخلفية يغني المقطع الأول من الأغنية، وكتب “في انتظار آرائكم بخصوص هذا العمل الجديد.. حصرياً على صفحة روتانا على اليوتيوب، وتطبيق ديزر”.

وتقول كلمات الأغنية: “شفتك واقول فخاطري كيف اخليك ؟، كيف اقدر اخليك!، والقلب وياك ازعل وارضى بس / ما اترك ايديك، لو صار مهما صار ابقى انا اهواك، ليس هناك من يحاول يجاريك، هل يا ترى فـ الكون فيه الي يسواك ؟ ، درب الهوى لو ضاع عني بلاقيك، مالحُب الا (لك) و لو دربك اشواك، ان كان في ايديني العمر..كنت بهديك..”.

الجدير ذكره أن أغنية “كيف أخليك” أتت بعد شهرين من طرح ماجد المهندس ألبومه الجديد “واحش الدنيا” والذي حقق نجاحًا كبيرًا.