عبد الله عبد العزيز يستعد لـ”عفواً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عبد الله عبد العزيز، من خلال فيديو نشره عبر موقعه على إنستغرام، عن تفاصيل أغنيته الجديدة “عفواً”، وقال: أهلاً وسهلاً حبايبي.. بهذا الفيديو أحب أشكر تطبيق أنغامي العربي والعالمي لاختيارهم لي ضمن مجموعة من نخبة الفنانين لإنتاج أغنيتي القادمة (عفواً).. راح تسمعونها حصرياً على تطبيق أنغامي، وسعيد لاختيارهم.. واسمعوني بشكل حصري لديهم.. وهنالك أعمال كثيرة قادمة معهم.

يُذكر أن الفنان عبد الله عبد العزيز كان آخر عمل أطلقه هو أغنية “تحب ولا ما تحب”، على قناة ASA STUDIOS على يوتيوب، وهي من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، ومن ألحانه، ومن توزيع المبدع محمد سلطان، ورابط الأغنية على يوتيوب.

وكانت بداياته الفنية في الأنشطة المدرسية وبين الأصدقاء وفي مناسبات الأقارب، ومن ثَمَّ برامج الهواة، وبعد ذلك شارَك في برنامج “عرب آيدول” في موسمه الثاني، وأعجب لجنة الحكّام، وتأهَّل لأربع مراحل، ثم خرج قبل البث المباشر، بعدها تلقَّى اتصالاً من برنامج “ستار أكاديمي” في نسخته التاسعة؛ حيث رُشِّحَ للاشتراك في البرنامج، وبعدها تَمَّ قبوله، ووصل إلى مراحل متقدمة من البرنامج، وطرح أول “سينغل” له “بغني” في 28 فبراير 2014.

وأصدر عدة أعمال وشارك في عدة مهرجانات وحفلات وفعاليات، وهو يمتاز بصوت جميل وحضور مستساغ على المسرح، وقد حققت أغنية “بغني” أكثر من 100 ألف مشاهدة عبر يوتيوب خلال ثلاثة أيام فقط من طرحها، وتجاوزت المليون خلال شهرين، وحازت “بغني” المراكز الأولى في الإذاعات السعودية والخليجية والعربية.