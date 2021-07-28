وفاة جدة ملكة إسبانيا “ليتيزيا” عن عمر 93 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت ملكة إسبانيا “ليتيزيا” خبر محزن اليوم حيث فقدت أكثر الشخصيات تأثيرًا في حياتها، جدتها، “ماريا ديل كارمن ألفاريز”، المعروفة باسم “مينشو ألفاريز” دي فالي” عن عمر يناهز 93 عامًا.

وبحسب موقع “Royal central” كانت “ليتيزيا” قريبة جدًا من جدتها لأبيها وتتبعها كصحفية. كانت الرابطة بينهما واضحة في اليوم الذي تزوجت فيه “ليتيزيا” من العائلة المالكة الإسبانية حيث ألقت “مينشو” قراءة في حفل زفاف حفيدتها. وكانت أيضًا قريبة من ابنتي ليتيزيا، الأميرة “أستورياس” و”صوفيا”.

نبذة عن “مينشو ألفاريز دي فالي”

ولدت “ماريا ديل كارمن ألفاريز” عام 1928 في سانتاندير، لكنها انتقلت إلى أوفييدو في أستورياس في سن مبكرة. هناك بدأت حياتها المهنية في الصحافة. عملت على نطاق واسع في الإذاعة والبث في محطات بما في ذلك راديو أستورياس وراديو ناسيونال دي إسبانيا.

في عام 1949، تزوجت من “خوسيه لويس أورتيز فيلاسكو” وأنجبت منه ابنتان وولد هو “خيسوس خوسيه أورتيز ألفاريز” والد الملكة “ليتيزيا”. ذهب كل من “خيسوس” و”ليتيزيا” ليصبحا صحفيين.

عملها في الإذاعة

أصبحت “مينشو ألفاريز” واحدة من أشهر الأصوات في الإذاعة الإسبانية وتقاعدت في عام 1990. بعد أكثر من عقد من الزمان، شاهدت حفيدتها تتزوج وريث العرش الأسباني، الملك “فيليب”، في كاتدرائية المودينا في مدريد. وظلت ذات تأثير كبير على “ليتيزيا” بعد زفافها الملكي.

حصلت “مينشو” على جائزة الإذاعة الوطنية من الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم الإذاعية في 13 فبراير 2013.