راغب علامة يُغني الحب في جديده.. “فورًا غرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح السوبر ستار راغب علامة أحدث أعماله الغنائيّة “فورًا غرام”، وهي أغنية باللهجة البيضاء من كلمات تراث نمير، ألحان العراقي علي سالم، أما الفيديو كليب فيحمل توقيع المخرجين فارس سخن وزياد نجار، ومن إنتاج شركة Backstage Production.

كليب “فورًا غرام” تم تصويره في أحد المواقع الجبلية في لبنان، فنقل من خلاله إلى المشاهدين العرب في مختلف أنحاء العالم، جمال طبيعة لبنان، في رسالة أمل وحب وإيجابية لهذا البلد الذي يعاني حاليًا من أشد الأزمات الاقتصادية.

يظهر راغب علامة في كليب “فورًا غرام” شاهداً على علاقة حب جمعت شابة وشاب، فيغني الحب بحضورهما وكأنه يروي تفاصيل عشقهما.

وبعد ساعات قليلة من صدوره، حقق كليب “فورًا غرام” ما يقارب 100 ألف مشاهدة على قناة راغب علامة في موقع “يوتيوب”. كما تلقى راغب عددًا كبيرًا من التعليقات المثنية على العمل عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.