ميزة رائعة من واتساب.. حساب واحد وأجهزة متعددة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت واتساب في نشر ميزة الأجهزة المتعددة التي تتيح لك استخدام الحساب نفسه عبر أجهزة متعددة من متصفح الويب أو تطبيق جهاز الحاسب دون الحاجة إلى وجود هاتفك الذكي. ويمكن للمستخدم الوصول إلى الخدمة عبر أجهزة متعددة في وقت واحد.

وتسمح لك هذه الميزة الرائعة باستخدام واتساب عبر الويب أو الحواسيب العاملة بنظامي التشغيل macOS أو ويندوز أو حتى الإصدار المحمول من التطبيق عبر ما يصل إلى أربعة أجهزة إضافية دون الحاجة إلى الاستمرار في تسجيل الدخول عبر هاتفك الذكي.

كما يتعلق الأمر بتوصيل العديد من الأجهزة مثل الحاسب الشخصي أو الجهاز اللوحي بحساب واتساب. والفرق الوحيد هو أن صلاحية جلساتك لن تنتهي إذا أغلقت هاتفك الذكي أو أغلقت التطبيق.

إلى ذلك يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة في حالة نفاد بطارية الهاتف أو إذا قمت بإغلاق التطبيق عن غير قصد.

كيفية تفعيل الميزة؟

يمكنك إضافة ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية بغض النظر عن هاتفك الذكي. وهذا يعني أن لديك ما يصل إلى 5 أجهزة تستخدم الحساب نفسه في وقت واحد.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

– افتح تطبيق واتساب في هاتفك ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية.

– من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الأجهزة المتصلة.

– في الشاشة التي تظهر لك اضغط على رابط توصيل جهاز.

– قم بفتح إصدار واتساب عبر الويب من خلال الضغط على هذا الرابط.

– وجه كاميرا الهاتف الذكي إلى رمز الاستجابة السريعة في شاشة الحاسب لتسجيل الدخول إلى الحساب عبر المتصفح.

ملاحظات حول الميزة

إذا لم يظهر لك خيار الأجهزة المتصلة في التطبيق فإن هذا يعني أن حسابك لا يقدم هذه الميزة حتى الآن.

وللوصول إلى الميزة يجب تحديث التطبيق إلى آخر إصدار مع ملاحظة أن ميزة الأجهزة المتعددة تعمل بنفس طريقة الاتصال بإصدار الويب عبر الحاسب الشخصي أو الجهاز اللوحي.

أما الاختلاف الرئيسي هو أنك لست بحاجة إلى أن تظل تستخدم هاتفك الذكي من أجل الاستمرار في استخدام واتساب عبر أجهزتك الأخرى.

كما يعاكس ذلك الطريقة السابقة التي تنتهي فيها جلسات اتصالك بإصدار واتساب عبر الويب أو تطبيق الحاسب بمجرد تسجيل الخروج أو إغلاق التطبيق في هاتفك.

مفتاح تعريف خاص

بالإضافة إلى ذلك يكون لكل جهاز من الأجهزة المتصلة بحسابك مفتاح تعريف خاص به. وبالتالي يكون قادراً على تشفير الرسائل وفك تشفيرها محلياً دون الحاجة إلى الاعتماد على الهاتف الذكي الذي يرتبط به الحساب.

وينطبق الأمر نفسه على المكالمات الصوتية والمرئية التي يمكن أن تعمل دون الاتصال بالهاتف الذكي للمستخدم. وتضمن المنصة بقاء الرسائل متزامنة بين الأجهزة. ويتيح لك ذلك تصفح سجل الدردشة حتى لو لم يعد الهاتف الذكي.

ولمزيد من الحماية يجب عليك استخدام تطبيق واتساب عبر الهاتف الذكي مرة واحدة على الأقل كل 14 يوماً للتأكد من أن حسابك لديه دائماً إمكانية الوصول إلى هاتفك الذكي. ويؤدي عدم القيام بذلك إلى إغلاق الجلسات النشطة عبر الأجهزة المتصلة.