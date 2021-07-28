سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ثابتا اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، في البنك المركزي المصري، ومعظم البنوك.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لليوم الرابع على التوالى.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

وهيمن سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والقاهرة، وبنك HSBC، وبركة، والمشرق، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

التعديل الوزاري المرتقب

ويترقب المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة تعديلا وزاريا جديدا يطال ‏عددا من الوزراء بينهم بعض وزراء المجموعة الاقتصادية‎.

ورغم كثرة التكهنات التي تحدثت عن عدد الوزراء الذين سيشملهم التعديل، وموعد التعديل نفسه، إلا أنها كلها لا تتخطى كونها مجرد توقعات، من إعلاميين، ومقربين من الحكومة المصرية، لكن تبقى الحقيقة المؤكدة هي أن هناك تعديلا وشيكا.

وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر من داخل الحكومة المصرية، أن بعض الوزراء سيتم تغييرهم نظرا لظروفهم الصحية، والبعض الآخر سيتم تغييره كنوع من تجديد الدماء وتنشيط عمل الحكومة، على أن يتم استكمال المشروعات القومية دون تأثر بالتعديلات.





تغيير عدد كبير من الوزراء

النائب البرلماني مصطفى بكري، توقع في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر، أن يشمل التعديل الوزاري عددا كبيرا من الوزراء، على أن يظل الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة.

الكلام نفسه أكده مصدر حكومي لعدد من وسائل الإعلام المحلية، حيث توقعت الصحف أن يشمل التعديل الوزاري ما بين 10 و15 وزيرا، على أن يتم الإعلان عن التعديلات الأسبوع المقبل.

وشهدت مصر آخر تعديل وزاري في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019.





وتحدثت وسائل الإعلام المصرية عن تغييرات تطال المجموعة الاقتصادية، ومن أبرزها وزارات قطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والمالية، والبترول والثروة المعدنية.

وسيكون التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، هي أول وزارة ستنتقل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهاية العام الجاري.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، مسؤولية الحكومة المصرية في 7 يونيو/حزيران 2018، وكان قبلها يشغل منصب وزير الإسكان منذ عام 2014.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.56 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، أمس.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، أمس.