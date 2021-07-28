تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، الارتفاع اليوم الأربعاء، 28 يوليو 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

ورغم تداعيات جائحة كورونا، حققت مصر فائضا كبيرا في ميزانيتها للعام المالي الماضي بأكثر من 93 مليار جنيه، لكن هذا الفائض "أولي" إذ لا يحتسب فوائد الديون.

سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو عند 18.58 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، في العقاري المصري العربي.

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، سجل اليورو الأوروبي 18.38 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لبيع، وشراء اليورو في مصر.

4 عقود جديدة للبحث عن الذهب

وقعت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، 4 عقود للبحث عن الذهب مع شركة باريك جولد الكندية (الثانية عالميا في نشاط البحث عن الذهب).

وشهد طارق الملا، وزير البترول المصري، التوقيع على العقود الأربعة للبحث عن الذهب بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة باريك جولد الكندية التي تعد الأكبر من نوعها عالمياً في إنتاج الذهب والمصنفة عالمياً بالمركز الثاني في نشاط البحث عن الذهب.

وأفاد بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، بأنه بموجب العقود تستثمر الشركة الكندية لأول مرة في مصر بمجال التعدين، والبحث عن الذهب في 19 قطاعاً جديداً بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 8.8 مليون دولار، وذلك بعد فوزها في أولى جولات المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2020 بنظامها الحديث.

وشركة "باريك جولد" قد تأسست عام 1978، ويقع مقرها في تورنتو بكندا وتقوم بعمليات تعدينية في عدد من دول العالم، مثل كندا وأستراليا والأرجنتين وزامبيا وغيرها.

تراجع الديون

وقالت الرئاسة المصرية الإثنين، إن نسبة الدين من الناتج المحلي في البلاد، تراجعت إلى 90.6% بنهاية العام المالي الماضي 2020-2021 من 108% في العام المالي 2016-2017.

ونجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو 12.2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%.

وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات.





ونجحت مصر في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو/ حزيران 2017 إلى 3.45 عام في يونيو/ حزيران 2021.

كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال العام المالي 2020/2021.

وتستهدف مصر الوصول بخدمة الدين إلى 31.5% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لليوم الرابع على التوالى.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.56 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، أمس.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، أمس.