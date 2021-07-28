شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يعود لـ "السرب" مع أحمد نادر جلال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم أحمد السقا تصوير فيلمه "السرب" أوائل الأسبوع المقبل، بعد فترة توقف طويلة، نظرا لإنشغال المخرج أحمد نادر جلال فى مسلسله الرمضانى "كوفيد 25"، من بطولة يوسف الشريف، والذى عرض فى موسم رمضان الماضى، فضلا عن إنشغال السقا هو الأخر بمسلسله الذى عرض رمضان الماضى.

فيلم "السرب" بطولة كل من أحمد السقا، منى زكى، قصي خولى، شريف منير، دياب، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

من ناحية أخرى يترقب النجم أحمد السقا طرح فيلمه "العنكبوت" بدور العرض، حيث يطرح صناع فيلم "العنكبوت"، العمل بدور العرض السينمائية أغسطس المقبل بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأصبح العمل جاهزاً للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفات، والفيلم بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وكشفت النجمة منى زكى عن ملامح شخصيتها مؤخرا وقالت إن الجديد فى شخصيتها أنها ستتحدث باللغة الكورية فى الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، مشيرة إلى أنها تعلمت الجُمل التى نطقتها فى الفيلم، واستعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.