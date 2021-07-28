شكرا لقرائتكم خبر عن "العقد" يعيد عمرو يوسف إلى الدراما التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم عمرو يوسف لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على بطولة مسلسل "العقد" إخراج كولين تيج، وسيبدأ تصويره بداية الشهر المقبل، ويعيد مسلسل "العقد" عمرو يوسف إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، حيث نافس هذا العام بمسلسل "طايع" وكان مفترضا العودة بمسلسل "خالد بن الوليد"، لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور، حتى تعاقد بعدها على مسلسل "الملك" العام الماضى، وتوقف المشروع أيضا.

يذكر أن كولين تيج قدم مؤخرا مسلسل سعودي بعنوان "رشاش"، تأليف تونى جوردن، وكتب العمل دراميًا الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامى، وشارك في بطولته يعقوب الفرحان، نايف الظفيري، حكيم جمعة.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف قد انضم مؤخرا إلى صفوف النجوم المشاركين في إحياء ذكرى يوم الأب والذي شهد نشر صور نادرة لنجوم الفن مع آبائهم وتوجيه رسائل لهم، ونشر الفنان عمرو يوسف صورة نادرة له من طفولته مع والده على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ووجه رسالة قائلاً: "صورتي أنا وأحسن راجل في الدنيا أبويا الله يرحمه.. عيد الأب"

كما حرصت النجمة السورية كندة علوش على الاحتفال بعيد الأب بتوجيه رسالة لزوجها النجم عمرو يوسف ووالد ابنتها الوحيدة "حياة"، ونشرت كندة صورة لـ عمرو يوسف وهو يحمل ابنتهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وأنت ألذ وأطعم وأحن أب.. حبيبي كل سنة وأنت في ضهرها باباها وسندها وصاحبها.. ربنا يخليك لينا يا أبو حياة"، وانهالت الكثير من التعليقات علي الصورة متمنين لهم الخير والسعادة، ومنهم النجمات هند صبري وروبى ونجلاء بدر.