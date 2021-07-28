رامي صبري يتجاوز حزنه على شقيقه ويشارك لاعب الأهلي فرحته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل المطرب رامي صبري، في أول عودة للساحة الغنائية بعد وفاة شقيقه، الأجواء في حفل زفاف لاعب الأهلي المصري حمدي فتحي، الذي أقيم أمس داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتألق رامي بمجموعة من أشهر أغنياته في أول ظهور له بعد فترة انقطاع حداداً على شقيقه الراحل كريم، الذي رحل يوم الأحد 11 تموز (يوليو)، إثر غرقه في ترعة المريوطية.

واحتفل حمدي فتحي، نجم خط وسط النادى الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه بأحد فنادق التجمع الخامس وسط حضور نجوم القلعة الحمراء السابقين أو الحاليين من زملائه وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بجانب الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري.

وأشعل نجوم الأهلي، وعلى رأسهم محمد شريف ومحمد مجدي قفشة، وكهربا، الحفل.