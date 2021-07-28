رامي رضوان يكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز: وضعها صعب وكل يوم مفاجآت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن مدى غضبه الشديد واستيائه من إشاعة وفاة والدة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي نشرها موقع إخباري مصري كبير.

وأكّد أنّه بسبب هذه الأخبار الكاذبة، حدثت حالة من الرعب والذعر بين أفراد العائلة، مشدداً على الصحافيين بالتأكد أولاً قبل نشر هذه الأخبار.

وروى خلال برنامجه “مساء دي أم سي” كيف استقبلت العائلة هذه الإشاعة المغرضة قائلاً: “نحن منقسمون اليوم شيفتات ولا نتركها لحظة واحدة، وكنت في شيفت وحسن وإيمي معي بالصدفة البحتة، وفجأة وصلت إليّ رسائل تعزية، وحينها رددت بكلمة خير، فوجئت بإخبارهم لي أن هناك خبر وفاة حماتي، وقرأته في أكثر من موقع، وناس مشكورة بعدما كذبت قالوا لي اتخذ إجراء قانونياً”.

وأضاف: “هاتفتني شقيقتها التي تعيش في محافظة الإسكندرية، وصوتها به كم من الخضة والعياط مكتوم، وبسرعة قمت بطمأنتها، واستقبلت كماً رهيباً من المكالمات، كل هذا قبل نفي الخبر، وأنا سارعت بالكتابة كي أطمئن الناس”.

وأوضح: “دنيا كانت في هذه الليلة تحاول أن تأخذ قسطاً من الراحة بعد انتهاء الشيفت الخاص بها بالمستشفى، لكم أن تتخيلوا عندما استيقظت على هذا الكم من الرسائل الخاصة بهذا الخبر الأليم ضيفوا هذا على الأسرة، التي تعيش في معاناة 3 شهور، ولا نعرف الساعة القادمة ماذا تخفي”.

وتسبب في حالة من القلق بين صفوف جمهور دلال عبدالعزيز بعدما وصف حالتها بالصعبة وقال: “الوضع الصحي صعب، ليس سهلاً، ولا أقدر أقول في تحسن، كل لحظة تظهر مفاجأة، الموضوع شديد الصعوبة، أرجو من السادة الصحافيين عدم نشر أي خبر مثل هذا قبل التحقق، مش لازم نزود الجرح بجرح آخر”.

ويذكر أنّ عبدالعزيز لا تزال تعاني من مضاعفات كورونا، وتعرضت إلى تليف في الرئة، وهذا الأمر يستلزم وضعها الدائم على جهاز الأوكسيجين، كما تم نقلها خلال الأيام الماضية إلى مستشفى حكومي بدلاً من الذي كانت ترقد داخله.