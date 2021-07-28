عبدالله بوشهري يوجه رسالة إلى طليق إلهام الفضالة.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الفنان الكويتي عبدالله بوشهري رسالة إلى الإعلامي الكويتي خليل التميمي طليق الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بعد استقباله في منزله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع كلا من عبدالله بوشهري وخليل التميمي، عندما استقبل الأول الثاني في منزله.

وقال بوشهري مخاطبا التميمي: “أنت مرتاح، أنت رومنسي مشتاقلك”، في إشارة منه لآخر تصريحاته بعد طلاقه من إلهام، كما شارك صورا لطعام الغداء الذي تناولاه معا.

كانت إلهام الفضالة قد شاركت، مؤخرا، متابعيها عبر تطبيق “سناب شات” مقاطع فيديو تعلن زواجها رسميًا من الممثل الكويتي شهاب جوهر، وقالت: “صباح الخير، وصباح النور، وصباح الويا وصباح الترند، وصباح الشوشرة يلي الصراحة حرقوا علي مفاجأتي للأسف أنا كنت مسوية يوم معين لحتى أعلن لجمهور”.

وتابعت أنها من الشخصيات التي لا تحب إقحام حياتها الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لم تتحدث سابقًا عن زواجها السابق وما عانته وواجهته من عنف أسري خوفًا وحفاظًا على بناتها.

وهددت كل من يحاول الإساءة لها وتشويه سمعتها، مُشيرةً إلى أن أي تطاول قد يدفعها للكشف عن أمور أخفتها منذ زمن طويل.

وأوضحت أنها تود فتح صفحة جديدة في حياتها بعد طلاقها، وقررت الاستمتاع برفقة بناتها حيث إنها أمضت 18 سنة من زواجها لم تشعر بأنها زوجة، وفق تعبيرها.