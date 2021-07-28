فيديو: صابرين تنتقد حلا شيحة: "ما فعلته شيء مريب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكل الظهور التلفزيوني للفنانة المصرية صابرين في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي محور حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الفنانة صابرين على موقف الفنانة المصرية حلا شيحة وأزمتها الأخيرة بعد عرض فيلم "مش أنا" بطولة النجم المصري تامر حسنى.

وقالت صابرين: "ما فعلته حلا شيء مريب وأوفر، وحسيت إن في حاجة غلط".

وأضافت أن أكثر شيء أزعجها الخلافات في وجهات النظر التي حدثت بين حلا ووالدها التي وصفته بالشخص المحترم.

فيلم "الإنس والنمس"

وتنتظر صابرين طرح فيلم "الإنس والنمس" في السينمات يوم 4 أغسطس المقبل، وتشارك في بطولته مع محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد، وعارفة عبدالرسول، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي إضافة لعدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

فاتن حمامة

واستعادت الفنانة صابرين، خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، ذكريات وقوفها أمام الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، قالت صابرين: "لما وقفت قصاد الأستاذة فاتن كان بالنسبالي حلم حياتي، واللي خلاني أتجرأ الدور..أستاذة فاتن ندهتلي وقالت لي إنت بجحة، قلتلها طب ده حلو ولا وحش، قالتلي بجحة يعني عاملة الدور ببجاحة، برافو عليك."

وعن الأشياء التي تعلمتها من الوقف أمام الراحل محمود مرسي، قالت: "تعلمت إن مفيش حاجة اسمها اسرقي كاميرا، وخدي إضاءتك، ويعني إيه متتفرجيش على مونيتور. التلات حاجات دي كانت عيب".



