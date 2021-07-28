صور: هاجر أحمد تدخل القفص الذهبي.. فستان الأحلام من زهير مراد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة المصرية هاجر أحمد بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد بأحد فنادق مصر .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات لزواج الفنانة هاجر أحمد.





وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الجاري، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورًا من الاحتفال عبر "أنستقرام".

وأطلت الفنانة بفستان الأحلام الذي صممه مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.





وعلّقت هاجر : "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي؛ ليكون شريكًا لحياتي، يا رب اجعله عقدًا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب، واجعلنا لك كما تحب وترضى.. حبيبي للأبد".





يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" بطولة علي ربيع، وعرض في دراما رمضان 2021.



