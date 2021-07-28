الموت يفجع الفنان محمد رجب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت والد الفنان المصري محمد رجب بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام القليلة الماضية.

وأعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، عن وفاة والده قائلا :"توفي أبي".

وشارك الفنان محمد رجب مؤخرا في بطولة مسلسل "الاختيار 2" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني.



