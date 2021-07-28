شكرا لقرائتكم خبر عن لورين باتيل بالحجاب فى فيلم Everybody's Talking About Jamie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع جاست جيرد عدد من الصور من الفيلم الموسيقي Everybody's Talking About Jamie، وهو فيلم دراما موسيقي من إخراج جوناثان باتريل في أول أعماله في إخراج الأفلام الطويلة ومن سيناريو توم ماكراي والعمل مأخوذ عن المسرحية الموسيقية التي تحمل نفس العنوان، وهو من بطولة النجوم الفيلم ماكس هاروود، وسارة لانكشاير، ولورين باتيل والتي تظهر بالحجاب فى العمل.

يلعب ماكس هاروود دور جيمي نيو مراهق يحلم بالشهرة، ويلعب دوره فى الصغر نواه ليجوت، فيما تقوم سارة لانكشايربلعب دور مارجريت والدة جيمي ولورين باتيل في دور بريتي باشا أفضل أصدقاء جيمي وشبنى جولاتي في دور راي ورالف إنيسون في دور واين والد جيمي وأديل أختار في دور إيمان مسعود وصامويل بوتوملي في دور دين باكستون و ريتشارد جرانت.

يذكر أن آخرأعمال ريتشارد جرانت كان فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)،