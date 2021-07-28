فن ومشاهير

منة عرفة بـ"لوك" جديد في أحدث ظهور لها (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها بصور جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "عرفة" في الصور بـ"لوك" جديد، حيث غيرت لون شعرها، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

وأعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عقد قرانها على خطيبها محمود المهدي، 30 يونيو الماضي، وذلك في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط.

ونشرت منة، صورة مع زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدًا.. تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في الخير".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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