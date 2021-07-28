Netflix تطلق إعلان تشويقي للجزء الأخير من مسلسل "La Casa de Papel"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:34 صباحاً - أطلقت منصة Netflix إعلانًا تشويقيًا جديدًا للموسم الخامس من La Casa de Papel والمعروف أيضًا باسم Money Heist، والذي يكشف إصدار مقطع دعائي كامل للموسم الأخير في 2 أغسطس وعرض أولى حلقات الموسم الأخير في 3 سبتمبر.

وبحسب موقع "Screen rant" حظي العرض باهتمام كبير عندما تم بثه في الأصل كمسلسل محدود في إسبانيا، وما إن إنتشر وحقق شهرة ونجاح عالمي واسع حتى حصلت Netflix على حقوق البث العالمية للمسلسل، كما قررت Netflix الاستفادة منه بعد ذلك من خلال إنشاء المزيد من المواسم.



أحداث المسلسل

أبطال العرض- الصورة من موقع Screen rant



تدور أحداث المسلسل الشهير للغاية حول مجموعة من لصوص البنوك بقيادة زعيمهم الغامض الذين قاموا بأكبر سرقات في التاريخ.

خلال مواسمها الأربعة، تتبع Money Heist الشخصية الغامضة التي تدور حول "الأستاذ" (يلعبه ألفارو مورتي) ومجموعة المجرمين الذين يجندهم ليس فقط لتنفيذ أكبر عمليات السطو في إسبانيا، ولكن في العالم. يرتدي كل من لصوص البنوك قناعًا ويُطلق عليهم اسم رمزي يعتمد على مدينة رئيسية في جميع أنحاء العالم.



الكل ينتظر الموسم الجديد

قناع المسلسل - الصورة من حساب La Casa de Papel في إنستقرام



كان المعجبون ينتظرون الأخبار المتعلقة بالموسم الخامس والأخير من Money Heist، واليوم أعطت Netflix نظرة موجزة ولكنها قوية.



المقطع الدعائي

لقطة من العمل - الصورة من حساب La Casa de Papel في إنستقرام



في مقطع قصير نشرته Netflix على Twitter، يمكن للمشاهدين رؤية الأستاذ مقيدًا بالسلاسل إلى كرسي ويبدو خائفًا، وهو شعور نادرًا ما يظهره خلال عمليات السطو، نظرًا لسرقته المصممة بعناية ودقة.

في نهاية المقطع ، تم الكشف عن أنه سيكون هناك مقطع دعائي آخر للموسم الأخير في 2 أغسطس، قبل عرض الجزء الأول من الموسم الأخير في 3 سبتمبر.

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من المؤكد أن هذا المقطع الدعائي الجديد سيثير إعجاب الجماهير من العرض، خاصة مع التسمية التوضيحية "كش ملك، أستاذ؟". هذا الشعار وحده كافٍ لتوليد الضجيج للجماهير، لأنهم يعلمون أن الأستاذ لا يجد نفسه في كثير من الأحيان في هذه المواقف المساومة.



La Casa de Papel وحصول Netflix على حقوق البث



كان لـ Money Heist أو La Casa de Papel ضجة كبيرة في إسبانيا قبل أن تحصل Netflix على حقوق بثها عالميًا، وبمجرد إطلاقها على منصة البث، نمت قاعدة المعجبين بها بشكل كبير. لقد لقيت استحسانًا من الجماهير والنقاد، حتى أنها فازت بالجائزة الكبرى لـ "أفضل مسلسل درامي" في حفل توزيع جوائز إيمي الدولية، وحظيت بمشاهدة قوية منذ عرضها لأول مرة.

كان هناك الكثير من الضجيج والسرية المحيطة بهذا الموسم الأخير، وهذا المقطع الدعائي يعزز ذلك.



الموسم الخامس...الأضخم



سيكون الموسم الخامس والأخير من Money Heist موسمًا ضخمًا بالتأكيد، حيث المخاطر أعلى من أي وقت مضى ومصائر الشخصيات في المجهول. نظرًا لأن هذا سيكون الموسم الأخير، سيكون الجمهور متلهفًا لمعرفة ما إذا كانت القصة ستقدم نتيجة مرضية ومثيرة. حتى ذلك الحين، يمكن للمشاهدين الانتظار لرؤية العرض الكامل في 2 أغسطس.

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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"