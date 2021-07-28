زفاف ليدي كيتي سبنسر ابنة شقيق ديانا على الملياردير مايكل لويس في إيطاليا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:34 صباحاً - احتفلت الليدي "كيتي سبنسر" - ابنة "تشارلز سبنسر" شقيق الأميرة "ديانا" - بزفافها مع الملياردير "مايكل لويس" في حفل فخم أقيم بقصر ريفي مذهل بروما في إيطاليا.

وبحسب موقع "ديلي ميل" أمضت "كيتي"، البالغة من العمر 30 عامًا، الأسبوع الماضي في البلاد مع أصدقائها، للاستعداد لحفل زفافها من زوجها "مايكل لويس" المولود في جنوب إفريقيا والبالغ من العمر 62 عامًا - والذي يكبر والدها بخمس سنوات.



فستان العروس وبدلة العريس

الليدي كيتي سبنسر و زوجها الملياردير مايكل لويس - الصورة من موقع The real my royals



أذهلت العروس الجميع بفخامة فستانها المصنوع من الدانتيل برقبة عالية، من تصميم Dolce and Gabbana، والذي يتميز بأكمام منفوخة وخصر ضيق. بينما جرفت شعرها إلى كعكة منخفضة واختارت طرحة طويلة. وبعد ذلك، ظهرت "كيتي" بثوب ثانٍ، بأكمام قصيرة وتفاصيل زهرية وردية وحافة متدفقة.

أما العريس فقد اختار بدلة توكسيدو بيضاء أنيقة.



ضيوف الحفل

اختارت الليدي كيتي سبنسر طرحة طويلة- الصورة من موقع The real my royals



وحضر هذا اليوم الخاص عدد من الضيوف البارزين، من بينهم شقيقات "كيتي" الثلاثة وهم: التوأم "إليزا" و"أميليا"، "إيما ويموث" وزوجها "سيولين ثين". ومن بين الحضور أيضًا نجمة البوب "​​بيكسي لوت" وصديقها "أوليفر شيشاير"، الممثل "إدريس إلبا" وزوجته "صابرينا"، النجم "مارك فانديلي" وعارضة الأزياء الكندية الجنوب أفريقية "ماي موسك".

كما حضر الحدث أبناء السيد "لويس" الثلاثة البالغين من زواج سابق، اللذين تجمعهم علاقة قوية مع "كيتي".

ولكن في خروج عن التقاليد، سارت العروس في الممر من قبل أخويها "لويس سبنسر" و"صمويل أيتكين"، وليس والدها شقيق الأميرة ديانا الأصغر "تشارلز"، إذ أنه من غير المعروف ما إذا كان والدها قد حضر حفل الزفاف.

بعد الحفل، قدمت الليدي "كيتي" والسيد "لويس" الضيوف إلى وليمة ورقصوا قبل أن يضيء عرض مذهل للألعاب النارية السماء الإيطالية.



غياب الأخوان "ويليام" و"هاري" عن الزفاف

الإطلالة الثانية- الصورة من موقع The real my royals



لم يحضر أبناء عمومة ليدي "كيتي" الأمير "وليام" أو الأمير "هاري" الحدث في إيطاليا وسط أزمة Covid-19 المستمرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.



"كيتي" تتطلع لحياة هادئة

الليدي كيتي سبنسر - الصورة من موقع The real my royals



كان اللقاء الأول لـ "كيتي" و"لويس" في عام 2018، وتمت الخطبة في ديسمبر 2019.

وفي حديث سابق لمجلة Town & Country، أخبرت "كيتي" أنها تفضل الحفاظ على خصوصية علاقتها قدر الإمكان، حيث قالت: "الحب بالنسبة لي هو أهم شيء في العالم، وسأحميه من كل قلبي من خلال عدم جعله موضوعًا للنقاش."

وأضافت "كيتي": "أنا فقط أتطلع إلى حياة منزلية سعيدة حقًا: زواج سعيد وأطفال سعداء. وأشعر بسلام شديد لأن الأمور تسير كما ينبغي."

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"