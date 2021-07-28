قلعة وندسور تجرِّد ميغان وهاري من ممتلكاتهما المتبقية من منزل فروغمور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:34 صباحاً - قام موظفو قلعة وندسور بتجريد متعلقات "هاري" و"ميغان" المتبقية (بما في ذلك صورهما الشخصية)، وذلك بعد مغادرة "هاري" المملكة المتحدة في رحلة إزاحة الستار عن تمثال والدته الراحلة الأميرة "ديانا".



السبب وراء هذا الإجراء

الأمير _هاري_ و_ميغان ماركل_- الصورة من حساب Duchess of sussex على إنستغرام



وبحسب موقع "Yahoo" قام موظفو القصر بهذا الإجراء حيث يبدو أن الأمير "هاري" و"ميغان ماركل" انتهيا رسميًا من العيش في منزل فروغمور الكائن بقلعة وندسور، وكان هذا واضحًا منذ فترة طويلة بالنظر إلى أنهما يعيشان بشكل مستقر في كاليفورنيا!

قال مصدر للموقع: "قام الموظفون من قلعة وندسور في فروغمور بعد أيام قليلة من عودة "هاري" إلى كاليفورنيا بعد إزاحة الستار عن تمثال "ديانا"، بإزالة ممتلكاته و"ميغان" الشخصية مثل الصور التي تركها وراءه في غرفة نومه التي تُركت دون مساس منذ أن كان هناك آخر مرة."



مصير الممتلكات



يبدو أنه من المتوقع أن يتم شحن العناصر إلى منزل "هاري" و"ميغان" في مونتيسيتو.

كما أنه من المتوقع أن يعود "هاري" إلى المملكة المتحدة للاحتفال بيوبيل الملكة البلاتيني، على الرغم من وجود تقارير أيضًا تفيد بأنه قد يعود إلى المنزل قريبًا لحضور احتفال أكبر تكريمًا للأميرة "ديانا".

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