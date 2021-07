وفاة "ديتر برامر" نجم Home and Away عن عمر 45 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:34 صباحاً - توفي الممثل الأسترالي "ديتر برامر" الشهير بالمسلسل التليفزيوني Home and Away عن عمر يناهز 45 عامًا، وعُثر عليه ميتًا في منزله بشمال غرب سيدني، في حين استبعدت الشرطة الشبهات في وفاته.

وبحسب موقع "ميرور" شارك الخبر المحزن صديق للعائلة يُدعى "ستيف كومي" ونشره على Facebook ، وكتب: "أخبار مفجعة. لقد فقدنا روحًا متحررة "فالي ديتر برومر". أخلص وأعمق التعازي لجميع أفراد عائلته وأصدقائه."



تصريحات الشرطة



قال متحدث باسم شرطة نيو ساوث ويلز لوسائل الإعلام العالمية: "حوالي الساعة 1.30 مساء السبت 24 يوليو 2021، استجاب ضباط من قيادة منطقة شرطة هيلز لتقارير عن جثة رجل داخل المنزل. لا يعتقد أن وفاته مشبوهة. وسيتم اعداد تقرير من الطبيب الشرعي."

وقال متحدث باسم القناة التلفزيونية الأسترالية Seven، التي تبث Home and Away: "حزنت Home and Away والقناة 7 بشدة لسماع وفاة "ديتر برامر". كان "ديتر" أحد أعضاء فريق Home and Away المحبوب للغاية واحتفل به الجمهور الأسترالي والدولي في شخصية "شين باريش". نرسل خالص تعازينا لعائلة "ديتر" وأصدقائه خلال هذا الوقت الصعب للغاية."



"ديتر برامر" وبداية الشهرة



صعد "برامر" إلى الشهرة في عام 1992 وهو لايزال في المدرسة الثانوية عندما جسد شخصية "بشين باريش" في مسلسل Home and Away "، الذي دفعه إلى النجومية الدولية وعزز مكانته الأسترالية. فقد فاز بحشد من المعجبين سواء داخل أستراليا أو في الخارج، وبقي مع المسلسل لمدة أربع سنوات من عام 1992 حتى عام 1996، حيث مثَّل مع "ميليسا جورج"، التي لعبت دور زوجة "شين".

استمر في الظهور في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية بما في ذلك سلسلة Underbelly ، Rescue Special Ops ، Winners and Losers وقضاء فترة في Neighbours – العرض المنافس لـ Home and Away- في كل من 2011 و 2012 كشخصية "تروي ميلر".



تغير المسار كليًا



في السنوات الأخيرة، أدار "برامر" ظهره لعالم الترفيه وأسس شركته الخاصة لتنظيف النوافذ.

في حديثه في عام 2010، قال برامر لـ TV Tonight: "يقول الناس إنني مجرد منظف زجاج، في الواقع إنه أكثر مشاركة من ذلك بكثير. العمل على ارتفاعات هو تجارة متخصصة نسبيًا."

وأضاف: "أردت فقط الحصول على القليل من الخبرة في الحياة الواقعية، لكنني كنت أنوي دائمًا العودة إلى لعبة التمثيل في وقت ما."



التعازي