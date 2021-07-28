«بعد انفصاله عن علياء البسيوني».. قصة 3 نساء في حياة أحمد سعد

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 يوليو 2021 06:50 صباحاً - لايزال خبر انفصال المطرب “أحمد سعد” عن خطيبته علياء بسيوني بعد أقل من عام من الخطوبة؛ حديث روّاد مواقع التواصل، وكان سعد، قد ارتبط بعلياء العام الماضي في يوم عيد ميلاده كما احتفل بخطبته في جو أسري حضره عائلة العروسين ومنهم شقيقه عمرو سعد. وتعتبر علياء بسيوني هي المرأة الرابعة في حياة المطرب أحمد سعد بعد 3 زيجات فاشلة.

الأولي كانت من سيدة من خارج الوسط الفنى تُدعي لبنى بيومي والدة نجليه، والثانية من كانت من الفنانة ريم البارودي والزيجة الثالثة من الفنانة سمية الخشاب، وفي السطور التالية نتناول قصة ثلاث نساء في حياته.

خلع لبنى بيومي

أول سيدة في حياة أحمد سعد هي لبنى بيومي التي تزوجها العام 2006، وهي أمّ ابنيه الوحيدين “جودي” و”أحمد”، وكانت هناك خلافات مستمرة بينهما أدت لطلاقهما ثلاث مرات.

وجاء انفصال “لبنى” عن الفنان أحمد سعد، على مرات عدة، كان أولهما في العام 2010، بسبب خلافات بينها وبين شقيقته، وفي العام ذاته، ردها مرة أخرى بمؤخر صداق 5 آلاف جنيه، وانفصلا نهائيا عام 2011.

أزمات ريم البارودي

والثانية كانت من الفنانة ريم البارودي والتي جمعته بها علاقة عمل بمسلسل “إحنا الطلبة ” وتحولت الصداقة والعمل إلي علاقة حب ثم خطوبة ثم زواج استمر لمدة شهر فقط وانتهي بطلاق.

وتابع أحمد سعد، قائلًا في إحدى اللقاءات: “أنا أحترم شخصية ريم جدًا وأحبها في اللقاءات التليفزيونية لأنها بتبقى ” كيوت أوي “، ولكن في الحقيقة شخصيتها مختلفة، وبالرغم من موافقتها على طلاقنا إلا انها لم توافق على ارتباطى بغيرها”، مشيرا إلى أن زواجهما استمر 6 أيام فقط.

طحال سمية الخشاب

كما تزوج سعد مرة ثالثة وكانت من الفنانة سمية الخشاب، بعد قصة حب بينهما، حاولا في البداية نفي العلاقة العاطفية بينهما، لكن بعد ذلك وقع الزواج، وفي عام 2019 أحمد سعد فاجأ الجميع بمنشور على حسابه الشخصي بـ انستجرام «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي …. اولادي».

وبعدها أعلنت سمية الخشاب في وقت لاحق أنها تعرضت للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد، ما تسبب فى تهتك الطحال وأدى إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصاله.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت