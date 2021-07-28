ياسمين صبري بجلسة تصوير أثناء تناول الطعام.. والمتابعون حائرون حول الطبق!

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:43 صباحاً - تواصل الفنانة المصرية ياسمين صبري مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صور شبه يومية من اجازتها التي تقضيها مع زوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة في احد الاماكن الساحلية في ايطاليا.

وفي أحدث هذه الصور، ظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة وهي تتناول إحدى الوجبات، وتفاعل مع الصور عدد من جمهورها ومتابعيها.

وقد تغزل متابعو ياسمين صبري بإطلالتها وجمالها فيما انشغل بعضهم بالطبق الذي كانت تتناوله متسائلين ما هو حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “واضح انه صحن رافيولي (نوع من الباستا المحشو)” و ” المشكله مش في الصلصه لكن في الجين تونيك اللي موجود ده نوع من الخمره .. وحيجوا الناس يدافعوا ويقولوا لا ياسمين مختلفه عن باقي الفنانين .. لا يااا شييييييخخخخ

” و “هدا هو دورك ف الحياة مطاعم و اكل و لبس و اظهار بذخ!!”.

يذكر أن أخر اعمال الفنانة ياسمين صبري كانمسلسل “فرصة تانية”، والذي شارك في بطولته كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.