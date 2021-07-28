محمد الفلاح - حكم نهائي.. تغريم طبيب 10 آلاف جنيه لتحرشه بفنانة مصرية

الأربعاء 28 يوليه 2021

أصدرت إحدى محاكم القاهرة، الثلاثاء، حكماً نهائياً في قضية اتهام الممثلة المصرية زينب غريب طبيباً بيطرياً بالتحرش بها.



وأيدت محكمة مستأنف قصر النيل حكم أول درجة القاضي بمعاقبة الطبيب بغرامة 10 آلاف جنيه، بحسب فضائية "صدى البلد" المصرية.

وكانت زينب غريب، التي حققت شهرة من المشاركة في بطولة المسلسل التلفزيوني "بـ100 وش"، الذي عرض في رمضان 2020، كشفت في شهر أيار/مايو الماضي عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري في منطقة قصر النيل بالعاصمة القاهرة.

وقالت غريب في منشور لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة.. يتقال لي إما إسكتي وإما ده مريض والمسامح كريم.. وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست مثلها مثلي بالضبط".

وتابعت: "أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أو اغتصب، أو تحرش تدافع عنه وتنسى إني في مقام ابنتها أيضا.. فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي أو أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه!".

ولفتت زينب غريب إلى أن أسرة المتحرش بها تواصلت معها من أجل التنازل عن المحضر، لكنها طلبت منهم ضمانة بأن لا يكرر هذا الفعل مع أي فتاة أخرى.