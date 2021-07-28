شكرا لقرائتكم خبر عن عبير فاروق زوجة محمد لطفى فى مسلسل "المماليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة عبير فاروق في بطولة مسلسل " المماليك " من إخراج حازم فوده وتأليف هشام هلال وبطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، محمد لطفى، رامي وحيد، دوللى شاهين وتواصل حاليا تصوير مشاهدها المتبقية من المسلسل.

وقالت عبير فاروق لليوم السابع : سعيدة جدا بتلك التجربة التي تنتمي إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي القادم، وهو عمل اجتماعي تشويقي تدور فكرته حول أن كل شخص يملك سرا يجعله يصبح الأقوى والعكس .

وأضافت: أقدم شخصية " زينب " زوجة " بدر" الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي وتتصاعد الأحداث مع تلك السيدة وتتعرض لحادث يغير مجري حياتها ، ويتبقي لي يومان فقط وانتهي من تصوير المسلسل بالكامل .

يذكر أن الفنانة عبير فاروق شاركت من قبل في عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية ، وكان آخرها مسلسل " الفتوة " مع المخرج حسين المنباوي ، كما أنها عضو في فرقة استديو الممثل مع النجم الكبير محمد صبحي وقدمت معه الكثير من الأعمال المسرحية منها : ( كارمن ، سكة السلامة ، خيبتنا ) .