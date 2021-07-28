شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مجدى تصمم استعراضات مسرحية يحيى الفخرانى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصمم الفنانة رشا مجدي استعراضات مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي " للنجم الكبير يحيي الفخراني وإخراج مجدي الهوارى، والتي مفترضا عرضها منتصف شهر أغسطس المقبل .

الدكتور يحيي الفخراني أشاد باستعراضات المسرحية في البروفات وأثني عليها ، حسبما أكدت رشا مجدي لليوم السابع قائلة : بعد ما شاهد الدكتور يحيي الفخراني الاستعراضات قال لي : برافو يا رشا الاستعراضات حلوة وانا دائما اعترض علي بعض المصممين عندما يصمموا حركات ورقص بدون مناسبة وتناغم مع الدراما ، لكنك صممتي استعراضات من صميم الدراما وشكلها حلو جدا واشكرك واحيك علي شغلك .



الدكتور يحيي الفخراني يشاهد استعراضات مسرحيته تصميم رشا مجدي

وأضافت الفنانة رشا مجدي : هذه بكل تأكيد شهادة كبيرة من نجم مسرحي كبير مخضرم لديه خبرة ومؤكد انه لا يجامل وانا اعتبر هذه الشهادة وسام علي صدري واشكر الدكتور يحيي الفخرانى.

يذكر أن الفنانة رشا مجدي خريجة مركز الابداع الفني لدي المخرج خالد جلال وهي احد نجوم مسرحية " سلم نفسك " التي شاهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحبة ولي العهد محمد بن سلمان ، وهي بجانب كونها ممثلة هي أيضا مصممة استعراضات وراقصة وصممت من قبل الكثير من الاعمال كان اخرها مسرحية " علاء الدين " للنجم احمد عز.