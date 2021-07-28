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محمد جمعة يروج للجزء الثاني من مسلسل "الحرامي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد جمعة للجزء الثاني من مسلسل "الحرامي".

ونشر "جمعة" بوستر العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحرامي الجزء الثاني قريبًا، دعواتكم".

ومن المقرر عرض مسلسل "الحرامي ٢" على منصة شاهد، في 1 أغسطس المُقبل.


الجزء الأول من مسلسل "الحرامي" بطولة أحمد داش، بيومي فؤاد، ، كارولين عزمي، منة عرفة، عبدالرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

بينما مسلسل "الحرامي 2" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي ، وإنتاج أمير شوقي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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