شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات Fast & Furious 9 تتخطى حاجز الـ600 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم Fast & Furious 9حاجز الـ600 مليون دولار، لتصل بذلك إلى 622 مليونًا و77 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، وكان قد طرح العمل فى دور العرض حول العالم فى مايو الماضى، لكنه وصل دور العرض الأمريكية فى 25 يونيو الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 163 مليونًا و516 آلاف دولار بـ دور العرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و458 مليونا و561 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furious حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.

وخلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق 58 مليون دولار و"Tenet" الذى حقق 66 مليون دولار.

ولم يضاعف F9 فقط إجمالى عدد الأفلام التى يتم تشغيلها فى الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.