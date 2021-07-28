فوز الفهد تضع مولودها.. وتختار له هذا الاسم

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:46 صباحاً - وضعت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد مولودها الاول من زوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف وأطلقت عليه اسم “أحمد.

ونشرت فوز عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات” منشوراً كتبت فيه: الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة. رزقنا الله بمولود اسمه أحمد.. نسأل الله الوهاب أن ينبته نباتاً حسناً، ويجعله قرة عين لنا”.

وكانت فوز الفهد قد شاركت متابعيها على “سناب شات” مقاطع فيديو كشفت فيها عن تجهيزاتها الأخيرة لاستقبال مولودها الأول، رافضةً الكشف عن جنسه؛ ليكون مفاجأة للجميع، واستعرضت أيضاً مشترياتها التي اختارتها لمولودها، والتي كان أغلبها من الماركات العالمية،

وشرحت فوز الفهد سبب اختيارها للكثير من المستلزمات، مشيرةً إلى أن ما تعرضه خاص بها من دون أي هدف إعلاني.

ومن خلال فترة حملها ظهرت فوز الفهد بإطلالات مختلفة وأنيقة بخيارات متعددة تبرز من خلالها الأناقة في الأزياء للسيدة الحامل، وشاركت بهذه الإطلالات متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.