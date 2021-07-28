شيلاء سبت تثير الجدل بصورة مع فؤاد عبد الواحد.. وهيفاء حسين تكشف عن ارتباطهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:46 صباحاً - نشرت الممثلة البحرينية شيلاء سبت عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بالفنان اليمني فؤاد عبد الواحد وعلقت فقط بقولها: الحمد لله مع وضع إشارة للفنان فؤاد دون اي تفاصيل اضافية.

وقد انهالت التساؤلات من قِبل جمهور شيلاء سبت لمعرفة سبب نشر هذه الصورة وكتابة هذه العبارة حيث توقع البعض أنه عمل يجمع بينهما أو كليب جديد، والبعض سأل عن سبب الصورة، ولكنها لم تعلق.

لكن الفنانة هيفاء حسين أجابت على هذه التساؤلات حين نشرت صورة وعلقت على حسابها على “انستقرام” كاتبة:”أبارك لأختي شيلاء والاخ فؤاد على عقد قرانهم ، وربي يسعدكم ويرزقكم الذرية الصالحة يارب”.

بينما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها بموقع وتطبيق “انستقرام” أيضاً نفس الصورة وكتبت عليها “مبروك.. خطبة شيلاء سبت وفؤاد عبد الواحد.

وكانت تحدثت شيلاء سبت في لقاء تلفزيوني لهاعن زوجها المستقبلي وأوضحت أنها في كل أعمالها لا تبحث عن الثروة ويمكنها تحقيق ثروة أكبر من خلال الدعاية والإعلانات لكنها تفضل التمثيل والعمل الفني وهذا يرجع إلى طبيعة شخصيتها غير المادية، كما وجهت رسالة إلى زوج المستقبل حيث طلبت منه الاهتمام بها كثيراً.

وقالت شيلاء سبت في حديثها لزوجها المستقبلي: أين أنت؟ اظهر بحياتي كما أضافت أنه سيكون رجل محظوظ جداً ووالدته دعت له لأنها شخص بسيط ومرح جداً ويمكنها أن تخلق السعادة من أبسط الأشياء بجانب أنها لا تحب النكد أو الزن ولا تحب المال كثيراً لكنها تفضل أكثر الأمور البسيطة والعادية ويمكنها أن تشعر بالسعادة فيها. كما تحدثت شيلاء سبت عن قدرتها على الطبخ بجانب كل هذه المميزات التي تتمتع بها من بساطة شديدة ومرح.