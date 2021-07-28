مصر.. حكم جديد ضد الراقصة سما المصري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، الإثنين، الراقصة الاستعراضية ، سما المصرى، 100 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذ.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صادر في قضيتين متهمة فيهما بسب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عبر موقع التواصل الاجتماعي، بواقع 50 ألف جنيه عن كل قضية.

وكان وكيل دفاع مرتضى، قد حضر أمام المحكمة في أوقات سابقة مختلفة، وتنازل عن 13 دعوى ضد سما المصري، للتصالح.

وفى سياق آخر كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت ببراءة الراقصة الاستعراضية، سما المصري، من اتهامها بالتعدي على الإعلامية، ريهام سعيد، ومعد برنامجها.

وكانت المستشار مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ6 أشهر فقط.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت رفض الاستشكال المقدم من محامى سما المصرى، لوقف حكم حبسها عامين، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.